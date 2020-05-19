Рим, , 13:54 — REGNUM Законы о безопасности и миграции, утвержденные правительством Италии в 2019 году, будут пересмотрены, заявила во вторник, 19 мая, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Министерство работает над этим вопросом, поправки в законы будут внесены тогда, когда на этот счет будет достигнут консенсус в правительстве и парламенте страны, добавила министр.

Законы о безопасности и миграции (фактически — о противодействии нелегальной миграции) были утверждены в период пребывания в правительстве «Лиги» Маттео Сальвини, лидер ныне оппозиционной партии занимал тогда пост главы МВД.

Оппозиция «остановит» правительство и не даст внести каких-либо поправок в эти важные для безопасности страны законы, написал лидер «Лиги» на своей странице в Twitter.

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