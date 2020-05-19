Сеул, , 13:52 — REGNUM Замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Сэ Ён провел видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий четырех стран, входящих в торгово-экономический союз МЕРКОСУР, в ходе которой обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, замминистра оценил усилия представителей дипломатических миссий по оказанию помощи согражданам и призвал их найти различные способы развития сотрудничества в сфере здравоохранения между Южной Кореей и странами МЕРКОСУР.

Он также подчеркнул необходимость оказания помощи согражданам и представителям южнокорейских предприятий, расположенных в данных странах, в связи с экономическим спадом из-за пандемии коронавируса, и рекомендовал найти новый двигатель экономического роста.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).