Москва, , 13:32 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства — наблюдателя при объединении. Соответствующее решение было принято 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Кроме того, лидеры стран в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку.

Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета планируется провести в октябре-ноябре в Минске в очном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании ЕАЭС президент России Владимир Путин заявил, что планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют ещё более активного взаимодействия и плотной координации.

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