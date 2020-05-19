Москва, 19 мая 2020, 13:14 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил обсудить ликвидацию верхней палаты парламента — Совфеда.
«Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — написал Жириновский в Twitter.
В целом парламентарий считает, что в России «много ненужных депутатов и чиновников».
«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме», — добавил лидер ЛДПР.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Жириновский предложил сократить число депутатов в заксобраниях регионов.