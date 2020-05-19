Москва, , 12:58 — REGNUM

Министр труда не только оторван от реальной жизни и слаб как профессионал, но и недостаточно умён, чтобы понимать, почему некоторых вещей произносить нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 мая, комментируя высказывания Антона Котякова.

Как сообщалось ранее, в эфире программы «Познер» министр труда заявил, что он и его коллеги «не ожидали такой востребованности» выплат в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

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«Диву даёшься на это заявление министра труда и социальной защиты нашей страны. Он не только слаб как профессионал, если не понимает, насколько в бедственном состоянии находится в настоящее время население нашей страны, но и недостаточно умён, чтобы понимать, что произносить то, что он произнёс в разговоре на телевидении с Владимиром Познером, просто нельзя.

Антон Котяков, видимо, думал, что, сказав то, что он сказал, он покажет, насколько востребованное действие поручил осуществить президент России, но, на самом деле, он лишь ещё раз высветил низкий уровень жизни большинства граждан нашей страны и особенно семей с детьми.