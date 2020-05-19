Стокгольм, , 16:50 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое Социал-демократам, и оппозиционные партии хотят, чтобы специальная комиссия оценила, как Швеция справляется с пандемией коронавируса. Мнения разделились относительно того, когда такая комиссия должна начать свою работу. Об этом 19 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

18 мая представители Умеренной коалиционной партии потребовали, чтобы комиссия начала свою работу до начала этого лета. Однако министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг считает, что пока еще слишком рано формировать такой специальный орган.

«Когда назначается комиссия, то существует очевидный риск, что мы отправляем сигнал о том, что переживаем кризис. Правительство не хочет отправлять такие сигналы в данное время», — заявил министр Дамберг.

Напомним, что с соответствующим комментарием выступил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Он подчеркнул, что намерен создать комиссию, которая будет рассматривать события и решения, принимаемые политиками и властями Швеции в период пандемии, но подчеркнул, что она должна быть назначена, когда кризис закончится.

Тем не менее, представители Христианских демократов и Умеренных требуют, чтобы специальная комиссия начала свою работу немедленно.