Йошкар-Ола, , 12:39 — REGNUM Расширение полномочий полиции в части использования оружия может привести к «самым негативным последствиям». Международная практика, на которую ссылаются сторонники законопроекта, показывает обратное: там, где полицейские свободно используют оружие, «больше всего скандалов и протестов по этому поводу». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (фракция КПРФ).

«Я категорически против того, чтобы давать полицейским право по собственному усмотрению стрелять в людей. Новое основание для применения оружия, которое прописано в законопроекте, — полицейский сможет стрелять в задерживаемого, если расценит его действия как угрозу нападения. Сторонники законопроекта ссылаются на международный опыт. Но как раз на примере других стран можно увидеть, что там, где полицейские свободно используют оружие, больше всего скандалов и протестов по этому поводу», — сказал парламентарий.

Он также акцентировал внимание на том, что проект закона расширяет права полиции «не только в плане применения оружия».

«Полицейским будет предоставлено право вскрывать автомобили. Для того, чтобы оцеплять и блокировать проход в целые жилые микрорайоны, будет достаточно подозрения, что там могло быть совершено преступление. На оцепленных территориях станет возможным проводить массовые личные осмотры граждан и транспортных средств. Появится право входить в жилые помещения без решения суда для задержания подозреваемых. Полицейский сможет не называть свои фамилию и должность, если посчитает, что это угрожает его жизни или здоровью.

Широкие полномочия полиции можно было бы уравновесить судебным контролем. Но, к сожалению, в нашей стране уже давно устоялась практика, когда в абсолютном большинстве случаев суды встают на сторону правоохранителей. Если такая правоприменительная практика сохранится, то расширение полицейских полномочий может привести к самым негативным последствиям», — полагает Сергей Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к закону «О полиции» предусматривают вскрытие полицейскими транспортных средств, оцепление объектов и территорий и ограждение мест проведения массовых мероприятий. Также предлагается разрешить полицейскому «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или «совершит иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения». В настоящее время правоохранитель может применить его при задержании, если задерживаемый им человек попытается прикоснуться к оружию.