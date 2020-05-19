Киев, , 12:40 — REGNUM Верховная рада Украины отложила на неопределенное время рассмотрение законопроекта по вопросам гражданства, внесенного в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.

Соответствующее решение было принято сегодня, 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер Рады Дмитрий Разумков уточнил, что законопроект снят с рассмотрения после обращения руководителей нескольких фракций.

Политолог Виталий Бала считает, что законопроект о гражданствах направлен на раздор внутри страны.

«В чем заключается актуальность этого законопроекта? Неужели объединить 65 млн украинцев, которые, по словам лидеров «Слуги народа», живут во всем мире? А откуда взяли такую цифру? И действующая власть точно уверена, что двойное гражданство объединит украинцев внутри страны?» — задается вопросом Бала в своем комментарии.

Политолог предполагает, что, возможно, этот законопроект должен легитимизировать лично у Зеленского и его ближайших друзей «второе гражданство».

«Гражданство, по моему мнению, не должно «раздаваться» просто так, потому что в таком случае оно не будет стоить ничего», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что одним из главных лоббистов идеи введения двойного гражданства на Украине является глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Еще осенью 2019 года в ведомстве заявили, что процесс внедрения в стране института двойного гражданства «перешел в практический этап».

При этом известно, что ряд основных политических сил воспринимает инициативу Зеленского крайне критически — например, по мнению фракции «Голос», это юридически очень нелепый документ.