Москва, , 12:31 — REGNUM

Современная политика Кремля на японском направлении — это не только внешнеполитический, но и его внутриполитический провал, а ведь в условиях наступления Запада на нашу страну внутренняя сплочённость власти и народа имеет особое значение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 мая, комментируя заявление МИД Японии.

Как сообщалось ранее, японское внешнеполитическое ведомство в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» вновь «поместило» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.

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«Заигрывание с Токио, которое в последние десятилетия стало одной из характерных черт деятельности российской дипломатии в Восточной Азии, я отношу к числу наиболее слабых мест политики руководства нашей страны. Здесь с полным, на мой взгляд, основанием можно говорить о провале, причём провале не только внешнеполитическом, но и внутриполитическом.

У серьёзных специалистов по Японии никогда не было сомнений в том, что от своей установки на то, чтобы вновь завладеть четырьмя известными островами в южной части Курильской гряды , Токио никогда не откажется. Кремль и Смоленская площадь не раз пытались убедить граждан России в том, что речи о передаче Японии части территории нашей страны не идёт. На фоне маловразумительных пояснений о том, что России зачем-то нужен «мирный договор» с Японией, хотя состояние мира между нашими странами было зафиксировано ещё в 1956 году, эти заявления лишь усиливали и усиливают опасения по поводу готовности нынешней власти ради конъюнктурных выгод поступиться той землёй, которая была отвоёвана нашими предками в 1945 году. Дело дошло до того, что нас попытались лишить Дня Победы над Японией, заменив его соглашательским «днём окончания Второй мировой войны».