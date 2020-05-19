Киев, , 12:11 — REGNUM Фракция «Голос» инициировала сбор подписей за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова, заявила член фракции Александра Устинова, сообщил 19 мая телеканал «Рада».

"Сегодня фракция «Голос» начнёт собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности. И каждого из вас я призываю подписаться под этим постановлением», — заявила она.

Поводом для сбора подписей стала закупка минздравом Украины защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.

«Министерство здравоохранения сегодня фактически совершает преступление. Потому что сначала они купили костюмы втрое дороже. Они купили их по 488 грн, в то время как… нам покупали международные агентства по 300», — рассказала парламентарий.

Устинова добавила, что вместо 72 тыс. костюмов в страну завезли только 29 тыс. Напомним, Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины заявил, что в результате проведения второго этапа медицинской реформы, психбольницы Украины оказались недофинансированы на 50−80%.

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