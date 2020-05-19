Москва, , 11:56 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за преступления в отношении пенсионеров, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Поправками предполагается отнесение преступления в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, к обстоятельствам, отягчающим наказание за совершение преступлений.

Это станет основанием назначения виновному сравнительно более строгого наказания в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, мера является крайне актуальной, необходимой и обоснованной, отмечают авторы.

В связи с повышенной доверчивостью пожилых людей, их одиночеством, недостатком общения, слабой информированностью по ряду вопросов их доля среди потерпевших от мошенничества, по данным некоторых исследователей, составляет около 80%, указали парламентарии.