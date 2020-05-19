Москва, , 11:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова и. о. премьер-министра. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте Кремля.

Таким образом, премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. В связи с этим обязанности председателя правительства временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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