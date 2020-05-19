Джакарта, , 10:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поблагодарил индонезийский совет улемов за помощь и поддержку правительства в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

Правительство ценит призыв, который был передан всем мусульманам в Индонезии, включая поддержку решения правительства о запрете возвращения домой в Рамадан.

Джоко Видодо заявил, что правительству очень помогли акции солидарности и социальной помощи, проводимые мусульманскими организациями. Глава государства высоко оценил инициативы, появившиеся в каждой общине, чтобы помочь братьям, пострадавшим от COVID-19.

«Мы надеемся, что эта акция солидарности может продолжаться, быть способной расширяться еще больше, чтобы она стала основным движением, с тем чтобы облегчить бремя наших братьев и сестер, которые в этом нуждаются», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия поддерживает проект резолюции, инициированный Европейским союзом (ЕС) для оценки борьбы с пандемией COVID-19.

Подробнее в материале: Индонезия поддерживает проект резолюции ЕС в борьбе с COVID-19