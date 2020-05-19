Киев, , 10:58 — REGNUM Украине становится все сложнее противодействовать «российским нарративам» на международной арене, в частности, в ПАСЕ, заявила депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, руководитель постоянной делегации в Ассамблее.

Свое заявление политик сделала в ходе он-лайн конференции по ситуации в Донбассе, проведенной 18 мая.

Ясько пожаловалась, что большинство участников политических групп и комитетов в ПАСЕ либо имеют ярко выраженную пророссийскую позицию, или просто верят России, «или они просто не знают какой-либо информации», цитирует украинское госинформагентство «Укринформ».

»Поэтому, если им рассказывать новости, касающиеся минского процесса (урегулирования ситуации в Донбассе), здесь сразу возникает очень много опасностей, и бороться за наши украинские национальные интересы становится труднее», — уточнила депутат.

В качестве примера «опасности» она привела историю с созданием консультативного совета для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители. Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит «включить настоящих представителей Луганска и Донецка? Этот вопрос вызывает много как юридических, так и политических последствий и рисков. То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции», — добавила Ясько.

ИА REGNUM напоминает, что на переговорах в Минске в начале марта стороны согласовали создание консультативного совета, в который войдут представители Донецка и Луганска. На Украине после оглашения этого решения разразился внутриполитический кризис, «патриотический» лагерь обвинил офис президента Зеленского в предательстве. Глава офиса Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что речь идет о включении в совет переселенцев из Донбасса, которые лояльны Киеву.

Впрочем, сейчас создание консультативного совета приостановлено — из-за пандемии стороны не могут провести официальную встречу и подписать соответствующий документ. Кроме того, власти Украины начали говорить, что не подпишут данный документ без санкции западных партнеров.