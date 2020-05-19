Москва, , 10:45 — REGNUM Попытки администрации Соединенных Штатов продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана вряд ли увенчаются успехом, считает посол России в Тегеране Леван Джагарян.

Дипломат напомнил, что действие оружейного эмбарго прекращается 18 октября 2020 год.

«Думаю, что неуклюжие попытки американцев этому воспрепятствовать вряд ли увенчаются успехом», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если Совбез ООН наложит вето на американский проект резолюции по этому вопросу.

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