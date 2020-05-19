Бишкек, , 10:38 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии установила причастность бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и его телохранителя Каната Сагымбаева к убийству заместителя командира спецподразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова в августе 2019 года, сообщили 19 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что во время следствия допрошены потерпевшие лица, проведен следственный эксперимент, а также судебно-медицинская, биологическая, медико-криминалистическая и другие экспертизы.

«Установлена причастность А. Атамбаева и К. Сагымбаева к убийству У. Ниязбекова и покушению на убийство других потерпевших», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее адвокат Замир Жоошев на своей странице в Facebook написал, что информация о смерти Усенбека Ниязбековав результате выстрела из СВД, принадлежащей Алмазбеку Атамбаеву, является ложной.

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