Киев, 19 мая 2020, 10:42 — REGNUM Продолжение политики экс-президента Украины Петра Порошенко приведёт к критическому падению рейтингов действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 18 мая в эфире телеканала 112.ua.
Погребинский добавил, что долго обманывать 74% украинского общества, голосовавших за Зеленского, у президента не получится.
Погребинский считает, что Зеленский очень большое значение придаёт личному рейтингу и выступает перед публикой как профессиональный актёр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт массовой информации Украины выяснил, что жители Украины потеряли интерес к видеороликам с участием Зеленского.
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