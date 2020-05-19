Киев, , 10:42 — REGNUM Продолжение политики экс-президента Украины Петра Порошенко приведёт к критическому падению рейтингов действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 18 мая в эфире телеканала 112.ua.

«Если будет продолжаться сегодняшняя линия… тогда мы увидим уже осенью критическое падение рейтинга самого президента», — рассказал он.

Погребинский добавил, что долго обманывать 74% украинского общества, голосовавших за Зеленского, у президента не получится.

«На каждом шагу, в гуманитарной политике, в политике памяти, 9 мая, политике МИД, Института национальной памяти — это всё, что нравится тем, кто голосовал за Порошенко», — считает эксперт.

Погребинский считает, что Зеленский очень большое значение придаёт личному рейтингу и выступает перед публикой как профессиональный актёр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт массовой информации Украины выяснил, что жители Украины потеряли интерес к видеороликам с участием Зеленского.

Читайте также: Жители Украины потеряли интерес к видео с Зеленским — исследование