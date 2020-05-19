Киев, , 10:26 — REGNUM Кандидат на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает, что ее назначение в ведомство — это «политическое решение» и «мощный сигнал».

Об этом она сообщила в комментарии прессе, реагируя на соответствующее заявление президента Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая Зеленский провел встречу с лояльными Киеву «представителями крымско-татарского народа», в ходе которой заявил, что народ в нынешних реалиях должен быть представлен на высшем дипломатическом уровне. Поэтому, заявил президент, он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

«Главным для меня было сохранить возможность заниматься вопросом Крыма. Это первое, что я спросила у министра (иностранных дел) и получила положительный ответ. Дмитрий (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба) уже немного приоткрыл завесу того, какими еще вопросами я буду заниматься, а именно — публичной дипломатией», — заявила прессе Джапарова.

По ее мнению, ее назначение — это «мощный сигнал» всем крымским татарам, в том числе тем, которые остались в Крыму, а также для других стран. Правда, она не стала уточнять, что именно таким образом «сигнализирует» официальный Киев.

Отметим, что Джапарова — это активистка, которая не имеет абсолютно никакого дипломатического опыта. В 2016—2019 гг. она работала в министерстве информационной политики, которое на Украине еще саркастически называли «министерством правды».