Хабаровск, , 10:35 — REGNUM Комментируя законопроект о дистанционном голосовании, доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин обратил внимание на «подводные камни» такого голосования, отметив, что в России проблемы всегда начинаются на стадии реализации вполне, на первый взгляд, приемлемых идей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В России всегда, ну, или почти всегда, все проблемы начинаются на стадии реализации тех или иных начинаний. Есть очень много подводных камней. А как голосовать без прописки и почтового адреса? А если сотрудники МФЦ через госуслуги вбросят, что не надо? А если в поселении нет интернета, либо он работает через пень-колоду? ИА REGNUM писало о забайкальском селе, где ничего не вышло с дистанционным обучением, потому, что там и интернета нет, и сотовой связи нет. Как быть жителям таких поселений? И таких «если» и «почему» ещё очень много», — сказал Илдус Ярулин.

По мнению доктора политических наук, подобные начинания — не новшество. Примеры есть в других странах.

«Есть пример Польши. Две недели назад Польша приняла решение разрешить голосовать по почте. В мире есть порядка 20 стран, где такое голосование считают нормальным явлением. Особенно в неординарных ситуациях. Классическая схема голосования отмирает, идут поиски новых форм и методов. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. В условиях политической волатильности, и это ни для кого не секрет, растёт недоверие к властям. Надо ли удивляться, что в условиях тотального доминирования «Единой России», многие граждане полагают, что внедрение голосования по почте — просто попытка «не отдать власть любой ценой»? А отсюда уже могут возникнуть вопросы легальности и легитимности власти — как действующей, так и той, которую планируют привести в будущем. Печально ещё и то, что все избиратели будут тотально учтены и проверены — кто как голосовал. Поэтому… все неоднозначно. В той же Польше было очень много пикетов, демонстраций, народ высказывал недовольство. Но — зачищенный Конституционный суд принял нужное решение», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме объяснили разрешение голосовать дистанционно, по почте, действием режима повышенной готовности и невозможностью значительной части граждан в условиях самоизоляции реализовать своё избирательное право.