19 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Зеленский проводит политику разграничения тем «возвращения Крыма» от проблематики крымских татар. Последнюю при этом он рассматривает как инструмент внешней политики Киева, но сводит ее к украинско-турецким отношениям. Хотя даже во времена президентской каденции Виктора Януковича крымские татары играли на многих фронтах, не замыкаясь исключительно на Анкаре.

Станислав Стремидловский, , 09:44 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Крым вспоминает о депортации народов Крыма во время Великой Отечественной войны. Вчера, 18 мая, в республике прошли траурные мероприятия. Из-за эпидемии коронавируса они не могли быть массовыми. Напомним, что в 1941—1944 годах из Крыма были вывезены армяне, болгары, греки, итальянцы, венгры румыны, немцы. И, конечно, крымские татары. Собственно, 18 мая — это их день, который в республике помнят. Но не только в ней, а еще и за ее пределами.

Трагедия 1944 года используется для «осуждения» России. Подходы тут разные. На Западе вспоминают крымских татар для галочки. Пожалуй, наиболее характерным можно назвать твит о депортации постоянного представителя США при ОБСЕ в Европе Джеймса Гилмора, который проиллюстрировал его фотографией, сделанной в Лодзинском гетто. Однако такого рода «послания» проецируются преимущественно на современность, чтобы уколоть Москву. Хотя серьезные исследователи в ситуации разбираются. Так, в апреле этого года журнал Foreign Affairs опубликовал статью социологов Джона О'Лафлина, Джерарда Тоула и Кристин М. Бакке, которые сравнили данные проведенных по их заказу опросов в 2014 и 2019 годах. Как заявляют исследователи, «доля татар, считавших, что благодаря присоединению Крыма к России их материальное положение улучшится, выросла с 50% в 2014 году до 81% в 2019 году… Удивительно, но уровень одобрения присоединения к России среди крымско-татарского населения вырос с 21% в 2014 году до 52% в 2019 году, хотя последний показатель примерно на 25−30 процентных пунктов ниже, чем среди других жителей полуострова».

Свои проблемы «осуждением агрессивной политики России в отношении Украины и репрессии против крымских татар» решает Польша, чей МИД подписался под совместным заявлением вместе с Эстонией, Грузией, Литвой, Латвией и Украиной. Варшаве не хочется вспоминать жестокую депортацию немцев, которая состоялась 75 лет назад. С репликами по поводу крымских татар выступили представители президента Турции и министерства иностранных дел, попутно заявив еще раз о поддержке территориальной целостности Украины. Что тоже политически понятно — Анкара сама испытывает огромные проблемы с сохранением территориальной проблемы Турции. Но главные события происходили в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с «представителями» крымско-татарского народа и анонсировал несколько шагов. Во-первых, он объявил о намерении назначить первым заместителем главы МИД бывшую телеведущую Эмине Джапарову. Во-вторых, пообещал в ближайшие дни подписать указ, согласно которому Курбан-байрам и Рамазан-байрам получат статус государственных религиозных праздников. В-третьих, инициировал создание рабочей группы в офисе президента с участием «крымских татар». В-четвертых, сообщил о планах построить в Киеве новую большую мечеть.

Однако наибольший интерес представляет заявление Зеленского о том, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет возведено 500 квартир для переселенцев из Крыма, а также на границе с Крымом появится «большой хаб». По словам Зеленского, это будет сделано для того, «чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, «витрину» нашей страны». Где «витрина» — там и «манекены», которыми, видимо, и станут специально отобранные семьи крымских татар. В то время как перебравшиеся на Украину крымско-татарские активисты хотели бы получить иное. Один из них, Мустафа Джемилев, заявил: «Мы ожидаем, что Зеленский все же поддержит и от своего имени внесет соответствующие законы — закон о коренных народах, о статусе крымско-татарского народа, поправки в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым на Украине. Это были бы существенные шаги». Вместе с тем Джемилев отметил, что «каких-либо существенных мер относительно того, чтобы тема Крыма была представлена на должном уровне, к сожалению, не делается».

Иными словами, Зеленский проводит политику разграничения «возвращения Крыма» от проблематики крымских татар. Последнюю при этом он рассматривает как инструмент внешней политики Киева, но сводит ее к украинско-турецким отношениям. Хотя даже во времена президентской каденции Виктора Януковича крымские татары играли на многих фронтах, не замыкаясь исключительно на Анкаре. Более того, их активисты ближе к 2013 году делали ставку на «демократический» Европейский союз, дистанцируясь от «авторитарной» Турции. Сегодня крымские татары Украины оказываются в безальтернативной ситуации, становятся заложниками Анкары и ее будущего. И запланированная «витрина нашей страны», о которой говорит Зеленский, предназначена не для крымчан, а кураторов из турецкого правительства. В этом контексте становится понятной инициатива президента Украины построить мечеть в Киеве и объявить государственными религиозными праздниками Курбан-байрам и Рамазан-байрам в христианской стране, где мусульман ничтожно мало — это понравится исламизирующейся Турции. Другой вопрос, захотят ли сами крымские татары Украины играть роль «манекенов» в этой игре? Время покажет.