Москва, , 09:16 — REGNUM Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков не ожидал, что мера по выплатам в 10 тыс. на ребенка в возрасте от трех до 16 лет вызовет ажиотаж у граждан РФ.

«11 мая Владимир Владимирович объявил об этой мере, и 12 числа фиксировалось порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения выплат. Наверное, мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», — заявил Котяков в эфире Первого канала в интервью Владимиру Познеру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 мая российский президент Владимир Путин поручил с 1 июня произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье от трёх до 15 лет включительно. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойность получения выплат.

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