Вена, , 09:06 — REGNUM Ни одна из стран-участниц еженедельных заседаний Постоянного совета ОБСЕ не поддерживает Россию. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщило 19 мая информационное агентство «Укринформ».

"Российская делегация, действительно, пребывает в полной изоляции на этих заседаниях, ни одна из делегаций не поддерживает предложенный ею пункт повестки дня и не выступает по нему», — рассказал он.

Представитель Украины отметил, что российская сторона берёт слово для того, чтобы опровергнуть очередные антироссийские выпады и обвинения в «агрессии».

"Председателем Форума по сотрудничеству в сфере безопасности сейчас является министр иностранных дел Украины… В своём выступлении он чётко заявил о российской агрессии. Важно, что… это прозвучало от имени председателя одного из директивных органов ОБСЕ», — добавил Цимбалюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что миссия ОБСЕ в Донбассе неэффективна, поскольку не может помешать террористической деятельности Украины в отношении жителей региона.

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Напомним, украинские власти отрицают гражданский характер войны в Донбассе и заявляют о некой «российской агрессии», которая якобы началась аккурат после государственного переворота в Киеве. В действительности Россия не является стороной данного конфликта, о чём и напоминают представители РФ в ОБСЕ.