Токио, , 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии. Об этом 19 мая сообщает газета Sankei.

В докладе традиционно утверждается, что так называемые «северные территории» являются островами «на которые распространяется суверенитет нашей страны». А с Россией «мирный договор может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности четырех островов».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Департамент информации и печати МИД РФ в ответ на запрос редакции сообщил, что МИД РФ не ведет и не намерен впредь вести с японским правительством переговоры по вопросам демаркации или делимитации российско-японской границы, поскольку российский суверенитет над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи не подлежит сомнению.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ не ведет и не будет вести с Японией переговоры о границах