Брюссель, , 07:30 — REGNUM Израиль должен отказаться от деятельности по аннексии палестинских территорий, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении, опубликованном 18 мая на сайте европейской службы внешних связей.

В документе отмечается, что ЕС не поддержит любое изменение границ в одностороннем порядке, поскольку это противоречит международному законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Жозеп Боррель также заявил, что аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан допустить нельзя.

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