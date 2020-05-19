Каракас, 19 мая 2020, 07:01 — REGNUM Благодарность за оказанную в борьбе с пандемией коронавируса помощь выражает правительство Венесуэлы России, Ирану, Китаю, Кубе, а также Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН, заявил венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо 18 мая в ходе выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По словам министра, глава КНР эффективно борется с распространением коронавируса в Китае, а ВОЗ — с пандемией во всем мире.
При этом Альварадо раскритиковал санкции США в отношении Венесуэлы.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент Венесуэлы предложил 120 странам Движения неприсоединения создать гуманитарный фонд по поддержке здравоохранения.
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