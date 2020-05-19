Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Американская корпорация Applе и дальше продолжит оказывать поддержку правоохранительным органам США, но не готова предоставлять им постоянный доступ к информации клиентов на устройствах компании. Об этом говорится в опубликованном 18 мая на портале The Verge заявлении Applе.

Компания утверждает, что именно её серьезное отношение к национальной безопасности не позволяет ей создать «чёрный ход», который сделает каждое устройство потенциально уязвимым для злоумышленников.

«Мы продаем один и тот же iPhone везде, мы не храним пароли клиентов и не имеем возможности разблокировать устройства, защищенные паролем», — говорится в тексте заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американская технологическая компания Apple сотрудничает с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, которые якобы намереваются организовать слежку за гражданами США.

Кроме того, Барр выразил недовольство решением Apple не предоставлять доступ правоохранительным органам к данным на смартфонах преступников. По его словам, из-за отказа компании предоставить такой доступ специалистам ФБР пришлось своими силами взламывать два смартфона iPhone саудовского военнослужащего Мухаммеда аш-Шамрани, в декабре 2019 года убившего трёх человек на авиабазе ВМС США Пенсакола.

«Благодаря великолепной работе ФБР — а не благодаря Apple — мы смогли разблокировать телефоны аш-Шамрани», — сказал Барр.

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