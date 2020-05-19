Вашингтон, , 06:34 — REGNUM США прекратят выплачивать взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и выйдут из нее в случае неисполнения организацией условий Вашингтона. Об этом американский президент Дональд Трамп 18 мая сообщил в письме главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.

Глава Белого дома призвал организацию показать свою независимость от Китая. В письме отмечается, что в ходе анализа деятельности ВОЗ американскими властями были подтверждены «серьезные опасения» по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривали возможность уменьшения размеров отчислений во Всемирную организацию здравоохранения до $40 млн, но отказались от этой идеи.

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