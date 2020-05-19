Москва, 19 мая 2020, 05:33 — REGNUM В США нарастает противостояние между экс-президентом страны Бараком Обамой и действующим президентом Дональдом Трампом как отражение конфликта демократов и Трампа, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, такой риторики, которая сейчас имеет место против Трампа, он не встречал с импичмента экс-президента США Ричарда Никсона. Кроме того, то, что происходит сейчас в Мичигане, когда противники демократов захватывают с оружием в руках местное законодательство Мичигана, также является беспрецедентным.