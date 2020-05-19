Москва, , 05:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заинтересован в наращивании антикитайской истерии в интересах его предвыборной кампании, но и Китай не промах, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Трамп будет всячески педалировать конфронтацию с Китаем, будут скорее всего вводиться торговые санкции. Будет скорее всего риторика подыматься, но… Китайцы тоже не все замечательные ангелочки. Я читал публикации двух генералов, один из ВВС, один из армии. Они говорят, что с Соединёнными Штатами нужно бороться всеми имеющимися средствами, в том числе экономическими, пропагандистскими, информационными и конвенциональными», — заявил Коэн.

По его словам, имеет место логика противостояния двух мощный глобальных держав — США и Китая, и в данном случае, эта логика не может быть отменена сменой главы Белого дома в США. Тем не менее, он надеется, что острая фаза противостояния США с Китаем будет продолжаться до выборов президента Соединенных Штатов как часть предвыборной кампании.