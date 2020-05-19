Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Кибератака, парализовавшая работу расположенного в иранском городе Бендер-Аббас порта Шахид-Раджаи, была осуществлена при участии Израиля. Об этом 18 мая со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Напомним, 9 мая грузопотоки в иранском портовом терминале Шахид Раджаи «внезапно и необъяснимо остановились» из-за блокировки компьютеров, которые регулируют движение судов, обслуживающих порт грузовых автомобилей и собственно грузов. На следующий день иранские власти признали, что причиной сбоя в работе порта была кибератака.

Теперь издание, со ссылкой на свои источники среди американских чиновников, сообщает о причастности к крайне болезненной для Ирана атаке Израиля.

По словам сотрудников разведки и кибербезопасности, знакомых с этим вопросом, атака, которая в течение длительного времени мешала функционированию порта, была предпринята израильтянами, предположительно, как ответ на более раннюю попытку взлома компьютеров, обеспечивающих работу системы водоснабжения в сельской местности Израиля.

При этом отмечается, что что ущерб иранскому порту был более серьезным, чем описано в официальных иранских отчетах. «Там был полный беспорядок», — заявил один из источников издания на условиях полной анонимности.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве энергетики США обвинили Иран в кибератаках на водные объекты Израиля. Власти Израиля не стали комментировать указанную информацию, также нет данных по поводу ущерба, причиненного израильским объектам инфраструктуры.

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