Пекин, , 04:33 — REGNUM Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) готовится в предстоящей ежегодной сессии, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу председательствовал на первой планерной сессии комитета. Законодатели обсудили отчеты о проделанной работе ПК ВСНП, а также черновой вариант повестки дня для ежегодной сессии ВСНП, равно как и черновой вариант списка имен в президиум сессии, а также на пост генерального секретаря.

Кроме того, были заслушаны доклады о депутатских квалификациях и разобраны депутатские законопроекты. Совет председателей ПК ВСПН также провел встречу, где заслушал доклады касательно обсуждения указанных выше проектов и законов.