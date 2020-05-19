Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Сотрудничество в борьбе с пандемией нового коронавируса обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 18 мая сообщается на странице пресс-службы госдепа в Twitter.

Так, стороны затронули вопросы возвращения турецких и американских граждан в их страны, кооперацию в системе поставок медицинских средств и оборудования, а также участие НАТО в сдерживании распространения коронавируса.

Кроме того, Помпео выразил благодарность Турции за предоставление США средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно об эвакуации около 300 турецких граждан из США на родину.

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