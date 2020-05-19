Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Американский сенатор от Республиканской партии Марк Рубио стал временно исполняющим обязанности главы спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, говорится в официальном заявлении главы республиканцев в сенате Митча Макконнела.

«Я рад сообщить, что сенатор Марко Рубио согласился временно возглавить специальный комитет по разведке», — говорится в заявлении.

Ранее пост главы комитета занимал Ричард Берр, однако сейчас он отстранен от должности в связи с расследованием ФБР. По данным газеты The Los Angeles Times, у него 14 мая сотрудники ФБР изъяли личный мобильный телефон.

Газета отмечает, что Берр присутствовал на закрытых брифингах, где обсуждалось влияние пандемии коронавируса на экономику и биржи. Якобы после этого он в феврале перед обвалом бирж успел продать акции на сумму около $1,7 млн. Сам Берр утверждает, что не пользовался инсайдерской информацией при заключении сделок.