Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Американский госсекретарь Майк Помпео отказался содействовать в проведении расследования по продаже оружия из США Саудовской Аравии, которым занимался ранее уволенный генинспектор Госдепа Стивен Линик, утверждает телеканал CNN.

Телеканал ссылается на заявление главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела. Согласно документу, Линик проводил расследование по факту продажи Саудовской Аравии оружия на сумму $8 млрд. Демократ Энгел утверждает, что Белый дом в 2019 году ввел режим чрезвычайного положения, чтобы провести эту сделку без согласования с конгрессом США. С этим якобы мог быть связан и Помпео.

Сам госсекретарь отказался встречаться с Лиником для общения по вопросу сделки с Эр-Риядом. Таким образом Помпео не стал давать показания в рамках расследования, которое, как утверждает CNN, Линик почти довел до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, в тоже время телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе США утверждает, что Стивен Линик проверял взаимоотношения Майка Помпео с его подчиненными. По его данным, госсекретарь США нередко злоупотреблял служебными полномочиями и заставлял сотрудников Госдепа выгуливать его собаку или забирать вещи из химчистки.

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