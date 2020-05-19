Кишинёв, , 01:07 — REGNUM Появившиеся в связи с визитом заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин разговоры о «воскрешении Мезербергской инициативы» — «не более чем средство информационного давления и попытка деморализовать Приднестровье». Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов.

Он отметил, что старая тактика противников как Приднестровья, так и России — внушить Москве, будто ликвидация независимости ПМР необходима для усиления якобы «пророссийского» президента Молдавии Игоря Додона и его предстоящей победы на президентских выборах.

«А вторая фаза комбинации предполагает свержение или мирное устранение Игоря Додона с его поста и передачу власти откровенно правым, проамериканским и прорумынским силам. Но Приднестровье при этом окажется полностью подчинено Кишинёву и автоматически уйдёт в рамках «реинтегрированной унитарной Молдовы» под контроль Вашингтона, Брюсселя и Бухареста.», — отметил Сафонов.

При этом, по его словам, Игорь Додон уже несколько лет делает заявления, которые идут вразрез с политикой Москвы, поддерживающей союзное ей Приднестровье:

Во-первых, он говорил о «нейтралитете Молдовы по типу Туркменистана» после достижения «урегулирования» молдавско-приднестровского конфликта. Это значит, если изучать положение Туркмении в СНГ, фактическую изоляцию Молдавии от всех наднациональных институтов СНГ и от решений, которые в рамках СНГ коллективно принимаются. То есть это должен быть шаг назад даже по сравнению с нынешним положением Молдавии в Содружестве.

Во-вторых, Игорь Додон не только отвергает независимость ПМР, но даже федерализацию, как модель урегулирования конфликта. Он, как и правые политики, стоит на позициях унитаризма. Так, после смены власти в 2019 году он подчеркнул, что «в Молдове не планируется никакой федерализации… Это нереально».

В-третьих, как и прозападные и прорумынские политики Молдовы, Игорь Додон выступает за вывод с берегов Днестра российских войск. Он заявляет: «Речь не идет ни о какой военной базе. После эвакуации боеприпасов российские войска также должны будут покинуть территорию Молдавии».

В-четвёртых, Додон поддержал установление совместных молдо-украинских постов на приднестровско-украинской границе, финансируемых Евросоюзом. Эти посты призваны взять границы ПМР под тотальный контроль Кишинёва, который, в свою очередь, в своей внешней политике полнотью руководствуется соглашением об Ассоциации «ЕС — Молдова».

«Таким образом, в подходе к Приднестровью и России все ведущие политические силы Молдовы фактически играют в четыре руки в интересах Запада. В Москве это отлично известно, особенно сейчас, на фоне усиления противостояния России с США и их союзниками», — подчеркнул Сафонов.

А однозначно прозападная внешняя политика Кишинёва и углубление внутриполитического кризиса в Молдавии, по его словам, только усиливает поддержку Россией независимого Приднестровья.

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