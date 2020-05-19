Тирана, , 01:11 — REGNUM В столице Албании Тиране 18 мая прошел протест, организованный Альянсом за защиту театра. В протесте приняли участие артисты, представители оппозиции и простые граждане, причем ряд политических активистов выступил против участия видных лидеров оппозиции в протесте, однако конфликт был остановлен деятелями искусства, которые призвали митингующих сохранять спокойствие и возглавили митинг.

В протесте приняли участие и представители тиранского отделения партии косовского премьер-министра Альбина Курти «Движение за самоопределение».

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, акция продлилась два с половиной часа. В завершение протеста режиссер Роберт Будина обратился к присутствовавшим с речью, в которой выдвинул серьезные обвинения в адрес правительства и мэрии Тираны, а также потребовал, чтобы прокуратура инициировала начало расследование по факту сноса театра.

Следующий протест ожидается в среду в 17:30. Было принято решение не проводить акцию во вторник из уважения к мусульманам, которые празднуют Ночь Величия — один из праздников, завершающих священный для них месяц Рамадан.

Национальный театр Албании был снесен 17 мая в 4:30 утра, несмотря на протесты граждан. В начале сноса внутри находились протестующие артисты, которых буквально вытащили из здания. Жители Тираны и артисты три года боролись против уничтожения этого памятника культурного наследия Албании, однако премьер-министр Эди Рама не вступил в диалог с обществом и в свойственной ему авторитарной манере принял решение о сносе здания, воспользовавшись, в числе прочего, обстоятельствами пандемии, при которых нарушение карантинных мер является административным правонарушением, а в ряде случаев и уголовным преступлением.

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