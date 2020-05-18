Вашингтон, , 23:58 — REGNUM США должны максимально упростить процесс заключения сделок по продажам вооружений другим странам, чтобы они не обращались за оружием к России и Китаю, заявил 18 мая президент США Дональд Трамп.

По его словам, в прошлом были случаи, что множество препятствий для сделки по покупке вооружений вынуждало заказчиков обращаться к военно-промышленным комплексам России и Китая.

«Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было заключить как можно проще», — сказал Трамп.

При этом Трамп напомнил, что такие сделки приносят бюджету и компаниям США миллиардные доходы и обеспечивают создание рабочих мест.

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