Луганск, 18 мая 2020, 23:56 — REGNUM Проводивший разведку у села Новоалександровка украинский беспилотник сбит 17 мая служащими Народной милиции ЛНР, сообщает 18 мая «ЛуганскИнформЦентр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, украинский дрон был сбит «благодаря единой системе управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К». Также помогли точные действия расчёта станции помех «Тритон М1».
Сбитый дрон — квадрокоптер «Мавик Про», осуществлявший полёт со стороны Попасной в направлении Калиново-Борщеватого в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ.
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