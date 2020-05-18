Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Инспектора Госдепа Стивена Линика не могли уволить лишь потому, что так порекомендовал глава ведомства Майк Помпео, заявил американский дипломат 18 мая, пишет The Washington Post.

Комментируя публикации в СМИ о том, что это он, Помпео, порекомендовал президенту страны Дональду Трампу избавиться от Линика, поскольку тот раскопал компромат на главу Госдепа, американский дипломат заявил, что такое просто невозможно.

К тому же, отметил Помпео, он и не знал, что против него начато какое-то расследование. Обычно он узнаёт не о ходе, а уже о результатах расследований.

Помпео «Это просто не может быть актом мести. Конец истории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы в Конгрессе инициировали расследование в отношении увольнения Линика, который якобы лишился места по рекомендации Помпео. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Помпео так отомстил.

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