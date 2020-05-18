Санкт-Петербург, , 23:18 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в городе пока продолжается и даже усугубляется значительным ростом количества случаев внебольничной пневмонии. Об этом глава региона сказал 18 мая в своем обращении к горожанам, которое показал телеканал «Санкт-Петербург».

Александр Беглов ИА REGNUM

"Пока заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет. В конце прошлой недели два дня подряд фиксировалось более пятисот положительных тестов на коронавирус. С 1 марта COVID-19 заболели 10 тысяч 887 человек. Выздоровели только 2209 человек», — заявил губернатор.

По его словам, в реанимации сегодня находится 594 человека. Также губернатор сообщил, что заразились коронавирусом более двух с половиной тысяч петербургских медиков.

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Александр Беглов отметил, что параллельно с коронавирусом и даже в большем масштабе наблюдается рост количества внебольничных пневмоний.

Напомним, медики воспринимают такие случаи наравне с COVID-19, работают с ними по аналогичным алгоритмам, поскольку зачастую отсутствие положительного теста на коронавирус не является гарантией того, что его действительно нет в организме.

«Внебольничная пневмония диагностирована у 13 тысяч 793 пациентов. К счастью, более половины их них — выздоровели. Это 7250 человек. Семьдесят девять — ушли из жизни, к сожалению», — сказал Александр Беглов.

Напомним, что COVID-19 официально признан причиной смерти 90 человек в Петербурге.

«На таком фоне мы вынуждены продолжать разворачивать дополнительные койки во временном госпитале в «Ленэкспо», — отметил Беглов. Дополнительно к уже имеющейся тысяче коек там развернуты еще 474 койки, они оснащены несколько лучше, чем в первой очереди госпиталя.

«Использование временных госпиталей, это очень специфический военный опыт. Мало у кого он есть», — отметил Беглов, пояснив, что алгоритм работы в таких госпиталях отличается от обычных больничных стационаров.

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«В этой связи я прошу всех — и врачей, и пациентов — проявить терпение и настроиться на взаимопонимание», — обратился губернатор.

Отметив низкий уровень самоизоляции, Беглов одновременно поблагодарить всех, кто выходит из дома в защитной маске и перчатках. «К концу прошлой недели сознательных горожан — было абсолютное большинство. Это очень важно», — добавил градоначальник.

«Первой победой Петербурга в войне с коронавирусом должно стать снижение числа заболевших. Но добьемся мы этого только вместе, объединив усилия врачей, властей и петербуржцев», — считает Александр Беглов.

Он отметил, что пациентов с тяжелым течением COVID-19 принимает уже 20 стационаров, в том числе федеральные клиники. На минувшей неделе закончено строительство медцентра Минобороны в Пушкине. Он готов при необходимости принимать не только военных, но и гражданских пациентов.

Александр Беглов заверил, что несмотря на пандемию и сокращение бюджета, все социальные обязательства города перед населением будут выполнены, ввод социальных объектов будет профинансирован, а сам город продолжит развиваться.

«Призываю всех набраться терпения и объединить усилия. Вместе мы справимся», — резюмировал губернатор Санкт-Петербурга.

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