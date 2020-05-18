Дамаск, , 22:37 — REGNUM Военная полиция России и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака, сообщил 18 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Он напомнил, что патрулирование в этом районе проводится на основании положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание этого документа положило конец турецкой военной операции против курдов на северо-востоке Сирии.

Патрулирование проводится для обеспечения отвода вооруженных формирований сирийских курдов от границы Турции.

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