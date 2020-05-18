Душанбе, , 22:25 — REGNUM Лётные подразделения авиационной группы 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали элементы простого и сложного пилотирования на различных высотах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Экипажи боевых вертолётов Ми-8 и Ми-24 выполнили элементы пилотирования, как в дневное, так и в ночное время суток, а также провели маневрирование в парах и при заходе на цель на различных высотах.

Кроме этого, лётчики, применив авиационные пушки и неуправляемые ракеты, отработали поставленные перед ними задачи по ликвидации наземных движущихся и неподвижных целей.

В сообщении отмечается, что за летний период обучения лётные экипажи военной авиации 201-й российской базы должны будут совершить ещё более 100 полётов в различных типах местности, а также, используя неуправляемые и управляемые ракеты, выполнить порядка 20 стрельб по наземным целям.