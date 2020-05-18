Киев, , 22:21 — REGNUM Версию о том, что украинские спецслужбы подозревают в госизмене полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леонида Кучму и главу офиса президента страны Андрея Ермака, высказал депутат Верховной рады («Европейская солидарность») Владимир Вятрович 18 мая в Facebook.

Комментируя ответ на свой депутатский запрос, который ему прислал замглавы СБУ Владимир Горбенко и в котором сказано, что данные о совершении уголовного правонарушения по факту совершения «отдельными представителями украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены» внесены 6 мая в Единый реестр досудебных расследований, депутат заявил следующее.

Уголовное производство по факту совершения государственной измены на Украине «наконец открыто». В ответе СБУ упоминаются «отдельные представители украинской делегации», которые и подозреваются в госизмене.

«отдельных представителей» , ведь речь идёт о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме». Вятрович «Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моём обращении, ведь речь идёт о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вятрович 13 марта 2020 года сказал, что подал в СБУ заявление с обвинениями Кучмы и Ермака в госизмене на переговорах в Минске 11 марта. Его обращение в СБУ было связано с тем, что эти представители Украины на переговорах подписали документ о создании консультативного совета, в который войдут представители ДНР и ЛНР.

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