Тегеран, , 09:05 — REGNUM 18 мая председатель Высшего совета примирения Афганистана Абдулла Абдулла выразил свою благодарность министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу за поддержку соглашения Абдуллы с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдулла поблагодарил Исламскую Республику Иран в своем Твиттере за поддержку политического соглашения, подписанного 17 мая, а также за оказание содействия в деле установления режима прекращения огня и регионального соглашения.

«В ходе беседы я сказал министру иностранных дел Ирана, что установление мира является нашим приоритетом, а также призвал к развитию двустороннего сотрудничества между Ираном и Афганистаном, которое приведет к прочному миру и региональной стабильности», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави высоко оценил достижение соглашения между двумя афганскими политиками, а также заявил, что Исламская Республика Иран готова оказать содействие в процессе осуществления внутриполитического диалога.