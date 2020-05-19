Тегеран, , 09:04 — REGNUM 17 мая после ряда сообщений об угрозах американских правительственных чиновников остановить иранские танкеры, направляющиеся в Венесуэлу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с предупреждением о намерении США направить войска в Карибский бассейн с целью вмешательства в экспорт иранского топлива в Венесуэлу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем письме Гутерришу Зариф охарактеризовал незаконные, опасные и провокационные угрозы США как разновидность пиратства и большую угрозу международному миру и безопасности, подчеркнув, что США должны прекратить издевательства на международной арене и уважать верховенство международного права, особенно в сфере свободы судоходства.

Напомнив об ответственности правительства США за последствия любых незаконных действий, Зариф подчеркнул право Ирана принимать надлежащие меры для противодействия этим угрозам.

После этого письма заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии в качестве защитника интересов США в Иране, призвав его передать серьезное предупреждение Ирана о любых возможных угрозах со стороны США в отношении иранских танкеров.