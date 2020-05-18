Душанбе, , 22:02 — REGNUM В Таджикистане на прошедших выходных прошли антитеррористические учения с участием военнослужащих подразделений противодействия терроризму 201-й российской базы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках учений военнослужащие отработали действия при нападении на территории военных городков базы, расположенных в Душанбе и Бохтаре, диверсионно-террористических групп.

В частности военные отразили нападения условного противника (террористов) на КПП городков, а также смогли блокировать и уничтожить группы диверсантов, которые пробрались в парки боевых машин, находящихся на территории военных городков.

Кроме того, сапёры базы, проведя инженерную разведку условно заминированных самодельными взрывными устройствами автомобильных боксов, успешно провели работы по их обезвреживанию.

В сообщении отмечается, что в качестве условных террористов были задействованы военные базы.

При проведении учений особое внимание было уделено совершенствованию навыков слаженных действий военных в составе подразделений по борьбе с терроризмом при ведении боя на открытых участках местности, а также малых тактических групп по два-три человека в ходе специальных действий в зданиях и при освобождении заложников.