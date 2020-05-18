Москва, , 21:53 — REGNUM Попытки героизации пособников нацизма в ЕС должны быть остановлены, сообщили 18 мая в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя переход председательства в комитете министров Совета Европы от Грузии к Греции, в российской внешнеполитическом ведомстве отметили, что, помимо такой важной проблемы как пандемия, есть и другие вопросы, которые придётся решать.

В частности, нужно реагировать на «такие позорные для современной Европы явления, как негражданство, массовая национальная и языковая дискриминация».

«Рассчитываем, что в год 75-летия Победы над нацизмом не будут оставаться без надлежащей реакции из Страсбурга и Афин попытки героизации пособников нацистов и осквернения памятников воинам-освободителям, в целом пересмотра итогов Второй мировой войны», — сообщили в МИД РФ.

Москва призвала не забывать, что «здание самого Совета Европы» выстроено «на фундаменте» неприятия нацизма.

Российское ведомство пожелало Греции успехов в укреплении единства между членами СЕ и предложило своё содействие в этом вопросе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше с начала года произошло семь случаев вандализма в отношении памятников солдатам Красной армии.

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