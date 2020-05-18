Исламабад, , 20:52 — REGNUM Житель Пакистана получил ранение в результате обстрела со стороны Индии на линии контроля (в Кашмире), сообщили 18 мая в пакистанском МИД.

В связи с инцидентом 17 мая, который расценивается Исламабадом как нарушение индийской стороной режима прекращения огня, во внешнеполитическое ведомство Пакистана вызвали высокопоставленного дипломата посольства Индии.

В МИД Пакистана добавили, что Индия систематически нарушает режим прекращения огня. Так, подобные инциденты зафиксированы с начала года 1081 раз.

Напомним, так называемая линия контроля — это демаркационная линия между Индией и Пакистаном, проведённая по бывшему княжеству Джамму и Кашмир. Соглашение о прекращении огня было заключено между странами-соседями в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В индийском Кашмире третий день продолжаются беспорядки