п. Старомихайловка, , 20:35 — REGNUM Обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Старомихайловка (ДНР) вечером 18 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку по посёлку украинские формирования начали в 17:40 мск. Для обстрела ВСУ применили БМП, СПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

На момент обстрела жильцы дома номер 77 по улице Шевченко проводили ремонт забора. Снарядами повреждены кровля и фасад дома. О пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР семь раз.

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