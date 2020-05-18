18 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Трудно предположить, что такой «разрыв связей» осуществляется ЗЕкомандой по незнанию или глупости. В этом их упрекнуть сложно: все-таки их метода перехвата власти на протестных «антипорошенковских настроениях» достойна и восхищения, и изучения.

Андрей Ганжа, , 19:59 — REGNUM Одна немецкая принцесса, волею судеб ставшая российской императрицей Екатериной Великой, всю жизнь жаловалась на безденежье. И всю жизнь несытым взглядом рыскала по Европе: «что бы еще купить для моего музея!». Для своего Эрмитажа!!! И «торговые агенты» у нее были не из последних: сам Дени Дидро. Ведь именно с его подачи и в результате его посредничества в Эрмитаже оказалась «коллекция Крозата», блестящее собрание картин, которую более полувека собирал великий французский меценат и коллекционер Пьер Крозат: «Мадонна младенцем и бородатым Иосифом» Рафаэля, «Данаи» Тициана и Рембрандта, «Юдифь» Джорджоне, четыре Веронезе, двенадцать Рубенсов, семь ван Дейков, три Ватто, восемь Рембрандтов, пять Пуссенов — даже этот краткий список впечатляет, правда? И заплатила Екатерина за коллекцию 460 тысяч ливров. Это пять тысяч унций золота! Сто пятьдесят килограмм… Усилия Екатерины и ее преемников не пропали втуне. Какими бы трагичными для Эрмитажа не были некоторые годы в его истории (особенно массовая распродажа 1920-х годов), но и сейчас этот музей достойно входит в число величайших собраний Европы, наряду с Британским музеем, парижским Лувром или берлинским Пергамоном. Один украинский комик, ухмылкой судьбы ставший президентом своей страны, судя по всему, решил оградить «свой народ» от тлетворного влияния на только России, но и Рафаэля, Джордане, Веронезе, etc.

Новая Украина против старого Эрмитажа

14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» и президент Зеленский, не утруждая себя сомнениями, подписал соответствующий Указ. Под украинские санкции на этот раз попали более 1200 человек и 468 компаний.

И Бог бы с ними, с большинством персоналий и юридических лиц! Это вполне ожидаемая «политическая разборка» и особого экономического ущерба российскому бизнесу не нанесет, поскольку он уже давно ушел с украинского рынка. Что до ущерба украинским интересам — то это даже не новость: потеря рынков (что сбыта, что услуг) у нас это уже давно национальный вид спорта.

Даже санкции в отношении российских ВУЗов (МГУ, Тульский педуниверситет) где-то можно обосновать: все-таки ВУЗы всегда являются латентным средством пропаганды. Но присутствие в списке научно-экспозиционных центров России — это понять невозможно. Таких как «Русское географическое общество» (№123 списка), «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» (№ 133), «Институт археологии РАН» (№134), «Институт истории материальной культуры РАН» (№ 135), «Институт востоковедения РАН» (№ 136). И уж, конечно, «Государственный Эрмитаж» (№ 132).

Чего хочет добиться президент Зеленский и те умники из его окружения, которые продвигали этот список? Собственно, сами санкции в Эрмитаже или Институте востоковедения даже не заметят. Их, этих санкций, шесть:

1. блокирования активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2. предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

3. приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

4. аннулирование или приостановления лицензий и других разрешений;

5. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов;

6. аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Активов, капиталов и обязательств в Украине у того же Эрмитажа уже давно нет. А в отношении всего остального вопрос — кто больше пострадает. Потому что Эрмитаж — это музейный и научный центр мирового уровня, подобного которому в Украине, к сожалению, нет. То есть украинским эстетам придется обойтись без Рафаэля, Ватто и 365-ти залов эрмитажных экспозиций. Это во-первых. И для любого украинского исследователя получить командировку в Питер, «поработать в фондах Эрмитажа» — это всегда было «за счастье». Или провести совместное исследование с «эрмитажником». Или схлестнуться с ним в дискуссии. Разрыв таких научных связей неизбежно приведет к девальвации качества украинских исследований. Это, во-вторых. Во-третьих, Украина сознательно отказывается от части своей истории. Потому что в копилке знаний российских центров есть и значительный взнос выходцев из Украины.

Давайте не забывать, что Московский университет назван именем «спудея» Киево-Могилянской Академии, который вошел в историю мировой науки с книгами Смотрицкого и Магницкого в руках. А какие могучие выходцы из Украины стояли у колыбели Русского Географического Общества! Статистик Пётр Иванович Кеппен, геодезист Михаил Павлович Вронченко. И уж, конечно, наш «козак Луганский», Владимир Иванович Даль. Так что. Их тоже «под санкции»?

Ну, а в-четвертых, глубоко личное. По образованию и образу мыслей я археолог. И знаю, что у археологии, как и у чеховской таблицы умножения «нет национальности». «Культурному слою» все равно, кто его раскапывает: он хранит артефакты наших предков. Взять, к примеру, античную археологию. Хотя количество древнегреческих памятников на территории Украины более, чес скудно, в XIX—XX веках у нас была создана мощная научная школа. Жемчужину античной археологии, древнегреческий город Ольвию, начал исследовать голландец Петр Сухтелен, продолжил российский граф Алексей Уваров, а наибольший вклад в ее изучение внесли ленинградец Борис Фармаковский и киевлянин Лазарь Славин. Санкционировать память можно как угодно, но и в новейшую историю изучения этого памятника имена «москвичей» и «питерцев» вошли прочно и навсегда — Александр Карасев, Елена Леви, Ярослав Доманский, два Юрия Виноградова, Константин Марченко и многие другие. Как и имена одесситов Петра Карышковского или Эммануил Диамант или киевлян Сергея Крыжицкого и Валентины Крапивиной. И да простят меня те беззаветные и многочисленные «фанаты античности», которых я не упомянул! И те, которых я изучал, и те, у которых учился, и те, с которыми «врезался в слой», «двигал отвалы» и пил вино.

Трудно предположить, что такой «разрыв связей» осуществляется ЗЕкомандой по незнанию или глупости. В этом их упрекнуть сложно: все-таки их метода перехвата власти на протестных «антипорошенковских настроениях» достойна и восхищения, и изучения. Но то, как пользуется этой властью новая политическая элита вызывает только один вопрос: да ладно, ребята, неужели вы сами это придумали? Или это, все-таки, давление «внешних управителей» Украины, которые прекрасно знают, что если отнять у народов совместную историю, то народы очень быстро можно превратить в грызущиеся волчьи стаи? Но тогда искренне жаль президента Украины. Он поднял из пыли валявшийся там венец хозяина Украины, напялил его себе на темечко и… … превратился в персонаж одного из арабских рубаи, приписываемых еще доисламской эпохе: